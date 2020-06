Landkreis bestätigt : Zwei neue Corona-Fälle im Kreis Saarlouis

Saarlouis Gesundheitsbehörden vermelden zwei Neuinfektionen und zwei weitere Personen, die wieder gesund sind.

Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Saarlouis ist am Samstag erneut leicht gestiegen: Der Landkreis bestätigte zwei neue Fälle – bei einem 69-Jährigen aus Saarlouis und einem 80-Jährigen aus Überherrn. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 547 Personen im Kreis mit dem Corona-Virus infiziert. Davon sind 511 Personen wieder genesen – auch hier stieg die Zahl am Samstag um zwei an. 23 Personen sind im Kreis im Zusammenhang mit der Erkrankung gestorben. Den bislang letzten Todesfall registrierten die Behörden am 20. Mai.