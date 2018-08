Zur Ludwigskirmes kommt wieder ein Riesenrad

Der Krammarkt am Montag und Dienstag, 27. und 28. August, verläuft in den Fußgängerzonen und in den Baumreihen um den Großen Markt herum. Hier werden circa 100 Marktkaufleute ihre Waren feilbieten. An der Kirmes nehmen neben diversen Kinderfahr- und Reihengeschäften auch in diesem Jahr das Attraktionsgeschäft Breakdancer und ein Riesenrad teil.

Offizielle Eröffnung mit Fassanstich durch die IG Innenstadtvereine ist am 24. August um 19 Uhr unter Schirmherrschaft von Oliver Luksic am Bierstand. Ein Kinder- und Familientag ist am 28. August. Dann gelten ermäßigte Fahrpreise.