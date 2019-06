Saarlouis : Saarlouiser Züchter verbrennt tote Kaninchen im Garten

Saarlouis Die Bilder machen einen fassungslos: verendete Kaninchen in verdreckten Ställen; apathisch wirkende Tiere kauern zwischen Bergen ihres eigenen Kots. Andere Aufnahmen zeigen verbrannte Kadaver.

In der Asche sind noch Fellreste, Pfoten und Ohren zu erkennen. Die Fotos dokumentieren enormes Tierleid im Saarlouiser Stadtteil Roden.

Als Veterinäre vergangene Woche dort vorstellig wurden, bot sich ihnen dieser Anblick. Vier in Teilen verbrannte Kaninchen, vier tote Tiere in Ställen sowie weitere Kaninchen in erbärmlichen Zustand, zum Teil mit vereiterten Augen, ohne frisches Wasser. Besonders schockierend: Die Tiere gehören einem bekannten Saarlouiser Züchter. Der 76-Jährige ist sogar Vorsitzender eines Kaninchenvereins.