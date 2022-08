Serie Feines aus der Region bei „Ebbes von hei“ : Selbst Senfsaat wird zur Mangelware

Die heranreifenden Feigen vor seiner Senfmühle dienen Christoph Biertz eher als Dekoration statt für die Senfproduktion. Foto: Ackermann Dieter

Losheim am See Feinkost-Händler und Landwirt Christoph Biertz aus Losheim baut wegen Lieferengpässen seine Senfkörner nun selbst an.