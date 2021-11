Mehr Platz für Kinderwagen und Co. : Parkplätze speziell für Familien auf dem Großen Markt eingerichtet

Saarlouis Wer mit Kinderwagen oder auch Gehhilfe aus dem Auto steigen will, braucht etwas mehr Platz. Diesen bieten nun zwei Parklücken in Saarlouis.

Viele Familien nutzen die Stadt Saarlouis als Einkaufsstadt oder auch um Termine im Rathaus wahrzunehmen. Dabei fehlte es oft an Parkplätzen, die für Familien besonders geeignet sind. So reiche beispielsweise der Platz nicht aus, um Kinderwagen, Babytrage oder Rollator aus dem Auto zu nehmen, beschreibt die Stadt dieses Problem.

Am Großen Markt auf der Höhe des Standesamtes sind nun zwei Familienparkplätze ausgewiesen. Diese sind etwas breiter als ein herkömmlicher Parkplatz. Sie sind gekennzeichnet durch eine Beschilderung und einer am Boden aufgebrachten Markierung in Form einer Familie mit Kinderwagen. So können Familien mit Kleinkindern, aber auch Bürgerinnen und Bürger mit Gehhilfen diese neuen familienfreundlichen Parkplätze nutzen und so leichter ein- und aussteigen. Es wird darum gebeten, die Parkplätze auch für ebendiesen Zweck freizuhalten.