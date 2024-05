Saarlouis Mahnwache in Saarlouis setzt regelmäßig Zeichen für Frieden

Saarlouis · Mit einer Mahnwache für Frieden und Toleranz am Mittwoch, 8. Mai, wollen Pax Christi Saar, das Friedensnetz Saar und die Saarwellinger Friedensaktivistin Waltraud Andruet an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa und den Sieg über den Nationalsozialismus erinnern und gedenken.

05.05.2024 , 18:15 Uhr

Setzt mit Mahnwache ein Zeichen für Frieden und Toleranz: Waltraud Andruet Foto: Ruppenthal