Mit Selbstironie ins Finale Yorick Thiede gewinnt letzte Vorrunde bei Comedy Clash

Der 22-jährige Yorick Thiede ist auf einem Bauernhof in Schleswig-Holstein aufgewachsen, „und ich finde, dass man das sieht“, stellt er fest. „Meine ganze Körpererscheinung ist so mittelalterlich, ich sehe aus, als könnte ich irgendetwas schmieden.“ Der norddeutsche Komiker galt schon vor der sechsten Runde des Comedy Clashs im Theater am Ring in Saarlouis als einer der Newcomer des Jahres. Am Freitag gewann er mit Selbstironie und Geschichten vom Land und aus der Großstadt das letzte Ticket fürs große Finale im Dezember.