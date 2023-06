MS Experimenta ist unterwegs Junge Forscher können in Saarlouis an Bord gehen

Die Ausstellung gliedert sich in zwei Bereiche: Im Teil „Du bist Wissenschaft“ erfahren die kleinen und großen Gäste einiges über den Menschen, seine Entwicklung und seine besonderen Fähigkeiten: Wie hat sich der moderne Mensch entwickelt? Wie findet Denken statt? Und was passiert beim Alterungsprozess? Im Ausstellungsteil „Du schaffst Wissen“ können die Besucherinnen und Besucher ihre eigenen Fertigkeiten an den interaktiven Stationen entdecken.