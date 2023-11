Griff den Ladendetektiv an Widerspenstige Ladendiebin mit Haftbefehl in Saarlouis festgenommen

Saarlouis · Die Polizei hat am Freitag in Saarlouis eine 31-jährige Ladendiebin festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau am Freitag gegen 17.45 Uhr in einem Geschäft unterwegs. Als sie vom Ladendetektiv auf frischer Tat ertappt wurde, zeigte sie sich widerspenstig und griff den Detektiv an.

05.11.2023, 13:34 Uhr

Foto: dpa/Monika Skolimowska