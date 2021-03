Corona im Kreis Saarlouis : Weiterer Todesfall und zwei neue Infektionen

Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Kreis Saarlouis Zwei neue Corona-Infektionen meldet der Landkreis Saarlouis am Montag, in der Stadt Saarlouis und in der Gemeinde Schmelz. Außerdem ist eine weitere Person an oder mit dem Virus gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt damit auf 141 im Kreis.