Herrliches Sommerwetter hat schon am ersten Veranstaltungstag der Weinzeit zahlreiche Besucher auf das Gelände des Ravelin V in Saarlouis gelockt. Was zu einer Lieblingsveranstaltung der Saarbrücker Weinkenner geworden ist, hat nun mit der Auftaktveranstaltung auch in Saarlouis Fuß gefasst.