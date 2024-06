Weinprobe unter freiem Himmel Weinzeit zum ersten Mal in Saarlouis – so funktioniert’s

In Saarbrücken ist sie fest am Staden etabliert und lockt mittlerweile zweimal im Jahr tausende Weinliebhaber und Winzer ans Saarufer. Zum ersten Mal lässt die Weinzeit nun auch in Saarlouis die Korken knallen. Am Freitag und Samstag, 28. und 29. Juni, findet die Outdoor-Weinmesse auf der ehemaligen Festungsanlage Ravelin V, unmittelbar in der Nähe des Saaraltarms, statt und verspricht ein breites Angebot in lockerer Atmosphäre.