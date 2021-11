Trotz höchster Inzidenz im Saarland : Weihnachtsmarkt in Saarlouis hat eröffnet – diese Regeln gelten

Saarlouis Der Saarlouiser Weihnachtsmarkt hat eröffnet. Und das, obwohl der Landkreis die höchste Inzidenz hat. Welche Regeln jetzt gelten.

Die 7-Tage-Inzidenz erreicht am Mittwoch mit 398,6 im Saarland erneut einen neuen Höchstwert. Zu Beginn der vergangenen Woche hatte sie noch unter 200 gelegen. Mittlerweile sind vier Landkreise über 300, drei sogar über 400. Im Kreis Saarlouis ist die Inzidenz mit 485,2 am höchsten. Trotz dieser hohen Inzidenz wird der Weihnachtsmarkt in Saarlouis in diesem Jahr stattfinden.