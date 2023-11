Eröffnung am 20. November Weihnachtsmarkt in Saarlouis steht in den Startlöchern – das erwartet Besucher

Saarlouis · Der Aufbau des Saarlouiser Weihnachtsmarktes ist in vollem Gange. Am 20. November startet er wieder auf dem Kleinen Markt. Was er zu bieten hat und wie viel der Glühwein in diesem Jahr kostet.

16.11.2023 , 19:10 Uhr

Jahr für Jahr stimmt der Saarlouiser Weihnachtsmarkt seine regionalen Gäste auf die Weihnachtszeit ein und gilt mit seinen Angeboten und Attraktionen als ein besonderes Veranstaltungs-Highlight in der Kreisstadt. Foto: Ruppenthal

Da ist sie wieder, diese ganz besondere Zeit im Jahr, in der es überall funkelt, nach Zimt und Glühwein duftet und an jeder Ecke Glöckchen klingeln. In Saarlouis versetzt vor allem der traditionelle Weihnachtsmarkt die Menschen in diese verzauberte Stimmung und versüßt Groß und Klein das Warten auf Heilig Abend. Auf dem Kleinen Markt laufen die Vorbereitungen dazu aktuell auf Hochtouren, damit der Eröffnung nichts im Wege steht und der Lumumba fließen kann.