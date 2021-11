Besucher und Händler freuen sich : „Die Menschen wollen wieder raus“ – Weihnachtsmarkt in Saarlouis eröffnet

„Die Menschen wollen wieder raus“ – Weihnachtsmarkt in Saarlouis eröffnet

Der Weihnachtsmarkt in Saarlouis ist seit Mittwoch geöffnet. Foto: BeckerBredel

Saarlouis Besucher und Händler zeigen sich erfreut darüber, dass es auf dem Kleinen Markt nun wieder Glühwein und weitere Genüsse gibt.

Nach vielen Diskussionen und Unklarheit hat der Saarlouiser Weihnachtsmarkt am Mittwoch seine Tore geöffnet. Die Eröffnung war nicht unumstritten, jetzt ist aber offen.

Um die Sicherheit für die Besucher zu gewährleisten, wurden Vorkehrungen getroffen: Das Gelände ist umzäunt, es gibt nur einen zentralen Ein- und Ausgang, wo Einlasskontrollen stattfinden. Denn auf das Gelände kommt nur, wer getestet, geimpft oder genesen ist, es gilt also die 3G-Regel. Es wurden weniger Hütten aufgestellt und auf einen großen Weihnachtsbaum verzichtet, um für mehr Platz und breitere Wege auf dem Gelände zu sorgen. Doch kommt trotz aller Sicherheitsvorkehrungen und Kontrollen Weihnachtsstimmung auf? Wir waren pünktlich zur Eröffnung am Vormittag um 11 Uhr vor Ort auf dem Kleinen Markt in Saarlouis und haben uns umgesehen und umgehört.