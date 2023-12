Weihnachtskrippe Diese Krippe muss man gesehen haben

In wenigen Tagen ist Weihnachten, das Fest von Christi Geburt. In Vaudreching, einem 650-Seelen-Dörfchen nur wenige Kilometer hinter Bouzonville, hat das Jesuskind in diesem Jahr wieder einmal einige Tage früher das Licht der Welt erblickt. Die monumentale Weihnachtskrippe in der historischen Dorfkirche ist seit Jahren ein Besuchermagnet. Mehrere tausend Menschen aus nah und fern, darunter zahlreiche Saarländer, kommen alljährlich nach Vaudreching, um sich dieses imposante Kunstwerk, zudem Glanzstück der „Route des Crèches Moselles“, anzusehen und zu bewundern. Aber nicht nur ihre immense Größe – 16 Meter breit, fünf Meter hoch und acht Meter tief – , begeistert die vielen Besucher. Vor allem die Kinder sind ganz aus dem Häuschen, wenn nach dem Einwurf einer 50-Cent-Münze die gesamte Anlage zu Leben erwacht, eine Vielzahl kleiner und größerer Lämpchen aufleuchten und 22 Elektromotoren zahlreiche Figuren in Bewegung versetzen. Zentraler Mittelpunkt ist natürlich die Geburtsgrotte von Jesus Christus. Natürlich dürfen dabei Josef und Maria, aber auch Ochs und Esel nicht fehlen. Und fleißig drehen dann auch die heiligen drei Könige ihre Runden. Über 220 Figuren, meistens Puppen aus Wachs, bevölkern die Anlage rechts und links der Geburtsgrotte. ja sogar darüber, wo eine richtige Oberstadt steht. 22 Szenen-Bilder stellen übergangslos das damalige Leben in Palästina, aber auch den Arbeitsalltag der Region in der jüngeren Vergangenheit dar. Die ominöse Apfelszene von Adam und Eva im Paradies, die von Abraham geforderte Opferung seines Sohnes Isaak, die dann doch noch im letzten Moment von einem Engel verhindert wird, und selbst die Auferstehung Jesu sind plastisch darstellt.