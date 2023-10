Infrastruktur Wege am Lisdorfer Berg sind saniert

Das Wegenetz auf der landwirtschaftlichen Seite des Lisdorfer Berges wurde in den letzten Wochen umfassend saniert. Die letzten Arbeiten befinden sich in der Endphase und können in Kürze abgeschlossen werden. Vor allem die Feldwirtschaftswege zwischen Lisdorf und dem Sablonshof, ein Teil des Neuforweiler Weges, die Querverbindung zum Industriegebiet Altforweiler sowie die Trasse von Lisdorf zum Industriegebiet Lisdorfer Berg erhielten so eine komplett neue Fahrbahndecke.