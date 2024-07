Saarlouis Was aus dem Naturkostladen Brennessel wird

„Ich habe immer noch großen Spaß an meinem Beruf, aber als Vollzeitjob wird es mir einfach zu viel“, betont Inhaber Georg Denis (Jahrgang 1957), den viele wegen seines zweiten Vornamens Hans nur „Johann“ nennen, im Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung. Deshalb hat er im April in einem ersten Schritt die Öffnungszeiten des Ladens in der Saarlouiser Engelstraße reduziert und nur noch donnerstags und freitags vom 8.30 bis 18 Uhr sowie samstags von 8.30 bis 16 Uhr geöffnet.