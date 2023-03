Eröffnung verzögert sich Warum Snipes in Saarlouis doch noch nicht öffnet

Ursprünglich wollte der Sneaker- und Streetwear Retailer Snipes am Donnerstag seinen neuen Shop in Saarlouis eröffnen. Doch wer die Filiale am Großen Markt an diesem Tag betreten wollte, stand vor verschlossenen Türen; von außen war zu sehen, dass drinnen noch mehrere Handwerker am Arbeiten sind.