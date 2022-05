Die Buchhandlung Bock&Seip feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. Zur Feier können Kunden am Freitag und Samstag, 20. und 21. Mai, sowohl in den vier Filialen im Saarland kostenlose Buchpakete finden als auch in Partner-Geschäften in den Fußgängerzonen. Foto: Ruppenthal