Nach Verdi-Aufruf Kein Eis, kein Hotdog bei Ikea in Saarlouis – Warnstreik am Pfingstwochenende

Unterdessen soll sich nach Verdi-Angaben an diesem Samstag rund die Hälfte der Belegschaft bei Ikea in Saarlouis daran beteiligt haben und die Arbeit ruhen lassen. Das habe erhebliche Auswirkungen auf die Dienstleistungen in dem schwedischen Möbelhaus. In Saarlouis war es zu Beginn der Verhandlungen zum bundesweiten Auftakt zu Warnstreiks gekommen.