Kreis Saarlouis Wanderer erkunden die Natur der Region

Der Saarwaldverein Schwalbach führt am Sonntag, 15. September, die circa zehn Kilometer lange Uhu-Wanderweg in Niederwürzbach durch. Die Wandergruppe trifft sich um 9 Uhr am Parkplatz vor dem Gemeindesaalbau in Schwalbach. Von dort geht es in Fahrgemeinschaften zum Parkplatz an der Würzbachhalle (Nähe Niederwürzbacherweiher), wo die Wanderung um circa 9.45 Uhr beginnt. Die landschaftlich schöne Strecke führt auf gut begehbaren, vornehmlich bewaldeten Wegen am Gestüt Triebscheiderhof und dem Uhu Brunnen vorbei. Eine Schlussrast ist in der Gaststätte „Bahnhof Würzbach“ eingeplant und reserviert. Weitere Infos unter Tel. (01 76) 54 4 8 25 59.