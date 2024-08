Kreis Saarlouis Wanderer erkunden die Natur der Region im Kreis Saarlouis

Diese Zeitreise wird unter dem Motto „Nach der Schicht“ begangen. Am Sonntag, 1. September, ist um 10 Uhr der Marktplatz in Schaffhausen Treffpunkt für diese Wanderung des Saarwald-Vereins Wadgassen. Mit Privatautos fahren die Teilnehmenden zum Sportplatz in Welschbach. Dort startet ab 10.40 Uhr die 8,7 Kilometer lange, mittelschwere Rundtour. 200 Höhenmeter in einer reinen Gehzeit von 2,45 Stunden sind zu überwinden. Bei dieser Wanderung wechseln sich Steigungen und Gefälle ständig ab. Sie vermittelt, wie Bergleute vor etwa 100 Jahren in dieser Region gelebt und gearbeitet haben, was durch Tafeln entlang der Strecke illustriert wird. Immer wieder bieten sich reizvolle Ausblicke und eine schöne Wald- und Wiesenszenerie, sodass die Tour nie langweilig wird.