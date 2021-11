Seit 60 Jahren verheiratet : Seit 60 Jahren gehen sie gemeinsam durchs Leben

Vor genau 60 Jahren gaben sich Waltraud und Armin Sonntag das Ja-Wort. Foto: lx/Jörg O. Laux

Saarlouis An diesem Sonntag, 7. November, sind Waltraud und Armin Sonntag 60 Jahre verheiratet. Begonnen hat alles im Bergmannsheim in Ensdorf.

„Da vorne, dieses Mädchen, wenn die mich will, werde ich sie heiraten.“ Diesen Satz sagte Armin Sonntag im Juli 1959 zu einem Freund im Bergmannsheim in Ensdorf. Gemeint war Waltraud Schmidt und sie wollte.

Am Dienstag, 7. November 1961, traten die beiden vor das Standesamt, tags darauf wurde kirchlich geheiratet. Die beiden waren damals 22 Jahre alt. An das folgende Fest erinnert sich das Paar noch gut. Gefeiert wurde im Gasthaus von Koch Albert Rupp in Roden. Armin Sonntag ist gebürtiger Rodener und man kannte sich vom Fußballspielen, seine Frau stammt aus Ballenstedt/Harz in Thüringen. „Er kochte sehr gut für die 26 Hochzeitsgäste. Um Mitternacht gab es sogar noch Schnitzel mit Pommes. Alles zusammen für 14 D-Mark. Unvorstellbar, aber auch viel Geld in dieser Zeit“, erinnern sich die beiden.

Noch sieben Jahre lebte das junge Paar im Elternhaus von Armin Sonntag in Roden in zwei Zimmern ohne Bad, bevor sie im Herbst 1968 in ihr eigenes Haus in Schwalbach-Griesborn umziehen konnten. „Die Heizung war noch nicht fertig und es fehlte an vielem. Es wurde uns nichts geschenkt, obwohl wir beide gearbeitet haben und nicht anspruchsvoll waren“, erzählt Waltraud Sonntag. Tatkräftige Unterstützung bekamen sie von Armin Sonntags Vater, der, obwohl schon 70, fast jeden Tag mit dem Rad nach Griesborn fuhr, um am Haus mitzuhelfen.

Armin Sonntag arbeitete bei Röchling-Saarstahl als Handwerker und seine Frau Waltraud erst bei einer Versicherung, dann wechselte auch sie als Angestellte zu Saarstahl. Insofern traf sie der Konkurs 1993 besonders hart. Beide, damals 53 und 54 Jahre alt, gehörten zu den 5000 Mitarbeitern, die in die Stahlstiftung Saarland entlassen wurden, bis sie mit 60 Jahren ihre volle Rente bekamen.

Armin spielte aktiv in Roden Fußball, später bei den Alten Herren in Roden und Schwalbach: „Dort waren die Frauen der Fußballer immer dabei. Eine unvergessene Zeit.“

1964 fuhren sie erstmals mit Freunden in Urlaub an den Tegernsee. „Unsere Freunde hatten schon ein Auto. Wir hatten nur eine Vespa.“ Gemeinsam hatte man dort viel Spaß: „Wir wohnten in verschiedenen Häusern, kaltes Wasser, keine Dusche. Jeden Tag haben wir uns am Strandbad getroffen, wir hatten Spaß ohne Ende.“ Die Reiselust hat die beiden dann auch nicht mehr verlassen. Es ging unter anderem nach Südtirol, in die Schweiz, auf die Balearen, die Kanaren, sogar zweimal in die Staaten, wo eine Schwester von Armin lebte. Fit hielten sich die beiden erst im Bouser Schwimmbad und anschließend bei Volker Röttgerding im Fitness-Studio, wo sie viele gute Freunde kennengelernt haben. „Wir haben uns einiges gegönnt, weil wir beide berufstätig und sparsam waren. Und so lange wir gesund bleiben, möchten wir noch einiges erleben und genießen“, sind sie sich einig.

Seit 2013 leben die beiden in einer schönen Neubauwohnung in Saarlouis. Ihr Haus haben sie nach 45 Jahren verkauft. So ist es einfacher.

„60 Jahre haben wir alles Schwere zusammen getragen, das Schöne geteilt und die Liebe zueinander nie aus unseren Herzen verloren“, sagt das Diamantene Ehepaar heute.