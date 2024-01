Volleyball Warum das Training an Zauberei grenzt

Nach einem Top-Start in das Kellerduell lief bei den Regionalliga-Volleyballerinnen der VSG Saarlouis am Samstag nicht mehr viel zusammen. Die 9:3-Führung im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt war schnell wieder weg. Am Ende kassierte die VSG in der Schwalbacher Jahnsporthalle eine 0:3 (20:25, 20:25, 18:25)-Niederlage und damit den wohl vorentscheidenden Rückschlag im Abstiegskampf. Mit drei Siegen und neun Punkten auf dem Konto beträgt der Abstand des Tabellenvorletzten zum rettenden Ufer nun sechs Zähler. Denn der Viertletzte TSV Speyer feierte einen 3:0-Sieg über den VC Wiesbaden III und ist punktgleich mit dem Drittletzten Eintracht Frankfurt.