Vielzahl von Veranstaltungen geplant : Trotz Corona: Saarlouiser Festungstage 2021 sollen stattfinden

Saarlouis Die Stadtverwaltung Saarlouis rechnet damit, auch in diesem Jahr auf der Vaubaninsel Kultur-Veranstaltungen im Rahmen der Festungstage durchführen zu können.

Das Programm konzentriert sich auch in diesem Jahr überwiegend auf die lokale Kunstszene. So zählt, laut Kulturamt, zu den Highlights in diesem Jahr die Latin Night mit De Corazon. Eingebettet in ein stimmiges Gesamtkonzept aus Dekoration und kulinarischen Spezialitäten taucht das Publikum ein in südamerikanisches Flair zur Musik von Carlos Santana. Seit vielen Jahren begeistert De Corazon mit Eddie Gimler an der Gitarre sein Publikum. Das erwartet das Publikum auch am 13. August auf der Vaubaninsel.