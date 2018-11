später lesen Sperrung Autobahn wird am Sonntag gesperrt Teilen

Twittern







Der Landesbetrieb für Straßenbau sperrt wird am Sonntag, 2. Dezember, von 9 bis 14 Uhr, die A 8 Höhe Autobahndreieck Saarlouis in Fahrtrichtung Luxemburg. Dort muss muss eine transportable Schutzwand in der Rampe Neunkirchen-Luxemburg umgebaut werden. red