Volleyball-Regionalliga Der Trainer applaudiert trotz Niederlage

„Kompliment an die Mädels, was sie in dieser Situation aus den Spielen machen.“ Gilbert Pohl kann seinen Spielerinnen beim Volleyball-Regionalligisten VSG Saarlouis aktuell gar nichts vorwerfen – auch wenn es in den vergangenen fünf Spielen nur Niederlagen gab. Seit Wochen kämpft sich seine Mannschaft als Rumpf-Aufgebot durch die Partien der vierten Liga. Am Samstag im Heimspiel gegen die TSG Bretzenheim mussten beim Schlusslicht (zwei Siege, sieben Niederlagen) sechs Spielerinnen mehr als anderthalb Stunden durchackern, während die mit elf Spielerinnen angereisten Gäste munter wechseln konnten.