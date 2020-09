Kostenpflichtiger Inhalt: Volleyball : Das Abenteuer kann beginnen

Starkes Team: Die Mannschaft der VSG Saarlouis ist in den vergangenen Jahren zu einem verschworenen Haufen zusammengewachsen. Auch in der neuen Liga vertraut der Trainer daher auf das Aufstiegsteam. Neuzugänge gab es nicht. Foto: Diehl Foto: Diehl

SAARLOUIS/SCHWALBACH Die Volleyball-Damen von Drittliga-Aufsteiger VSG Saarlouis starten an diesem Sonntag, 16 Uhr, mit einem Heimspiel gegen Stuttgart in die Saison. Allerdings dürfen nur 44 Zuschauer in der Schwalbacher Jahnsporthalle mitfiebern.