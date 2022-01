Volleyball : Hiobsbotschaften vor dem Kellerduell

Schwalbach Volleyball: Drittliga-Schlusslicht VSG Saarlouis gehen die Spielerinnen aus. Trainer sieht dennoch Chancen.

Neues Jahr, neues Glück? Die Volleyballerinnen der VSG Saarlouis starten an diesem Samstag um 18 Uhr gegen den VC Offenburg in die Rückrunde der 3. Liga Süd. Und das mit der Hoffnung, in der heimischen Jahnsporthalle in Schwalbach im Kellerduell des Tabellenletzten gegen den Vorletzten endlich eine lange Durststrecke beenden zu können. Mit einer knappen 2:3-Niederlage in Offenburg war die VSG im Oktober in die Saison gestartet. Es sollte der einzige Punktgewinn für das Team von Trainer Gilbert Pohl bleiben. Danach folgten sieben weitere Niederlagen, wobei lediglich einmal ein Satzgewinn gelang.