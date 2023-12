VSG Saarlouis Ligaverbleib rückt in weite Ferne

Das Rumpf-Aufgebot der VSG Saarlouis hat das Kalenderjahr in der Volleyball-Regionalliga der Damen mit einer weiteren Niederlage beendet: Im Gastspiel bei Spitzenreiter SG Volleys Marburg-Biedenkopf zog sich die mit nur sechs Spielerinnen angetretene Mannschaft von Trainer Gilbert Pohl am Samstag achtbar aus der Affäre, konnte die nunmehr sechste Schlappe am Stück beim 11:25, 20:25, 25:19 und 22:25 aber nicht verhindern.