Völlig betrunkener Kneipengast muss über Nacht in die Zelle

Ein angriffslustiger Kneipengänger hat am Samstagabend für einen Polizeieinsatz in einem Saarlouiser Lokal gesorgt. Wie ein Behördensprecher berichtet, waren seine Kollegen zur Hilfe gerufen worden. Demnach benötige der völlig betrunkene Mann Hilfe. Polizisten und Rettungssanitäter eilten gegen 22.40 Uhr zum Tatort. Dort wehrte sich der 56-Jährige nach Leibeskräften. Der Saarlouiser schlug sogar nach den Beamten. Die aber fingen den Schlag ab, überwältigten den Besoffenen. Der musste die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen.

Pech für den Angreifer: die offensichtlich erdrückende Beweislast gegen ihn. Denn die Polizisten, so heißt es in dem Bericht weiter, waren an ihren Uniformen mit Kameras ausgerüstet. Diese so genannten Body-Cams zeichneten den Vorfall auf. Jetzt wird das Bildmaterial ausgewertet.