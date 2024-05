Projekt „Frei Day“ Saarlouiser Schüler kämpfen bei Völkerball-Turnier für den guten Zweck

Ein voller Erfolg war die Idee der Klasse 6b der Gemeinschaftsschule in den Fliesen in Saarlouis, ein Benefiz-Völkerballturnier zu organisieren. Über Wochen hatten die Jugendlichen das Turnier für den letzten Schultag vor den Pfingstferien im Rahmen des Projekts „Frei Day“ geplant. Sie bekamen Unterstützung von anderen Klassen und so wurde der „Frei Day“ zu einer großen Schulsportveranstaltung.