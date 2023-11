Autorin aus Saarlouis Viktoria Etzel hat sich mit erstem Kinderbuch über magische Drachen einen Traum erfüllt

Saarlouis · Von Fulda an die Saar – diesen Weg hat Viktoria Etzel hinter sich. Die 27-Jährige liebt Geschichten. Mit „Calidragos – Der Ruf des Drachen“ hat sie jetzt ihr erstes Kinderbuch veröffentlicht. In dem muss ihr junger Held so einige Gefahren überstehen.

Die 27-jährige Viktoria Etzel aus Saarlouis hat sich einen Traum erfüllt. Mit „Calidragos – Der Ruf des Drachen“ hat sie ihr erstes Kinderbuch veröffentlicht. Foto: Tina Leistenschneider

Für Viktoria Etzel ist ein Traum wahr geworden: Die 27-Jährige hat ihr erstes Buch veröffentlicht: „Calidragos – Der Ruf des Drachen“, heißt das Kinderbuch, das im August im Oetinger-Verlag erschienen ist. „Darin geht es um den introvertierten Toby, der mit seinem Vater ins Haus seines verstorbenen Opas zieht. Weil sein Vater Angst hat, dass Toby durch den Umzug den Anschluss verliert, soll er sich ein Haustier aussuchen – obwohl er eigentlich gar keins will“, erzählt Etzel.