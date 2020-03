Lebenslanges Lernen : Englisch geht jetzt auch in der Mittagspause

Saarlouis 250 Kurse, Vorträge und Exkursionen umfasst das Angebot der Volkshochschule Saarlouis in der ersten Jahreshälfte. Japanischzum Beispiel. Und mancher Kurs läft auch online.

So nimmt ein alternativer Stadtrundgang Umwelt und Nachhaltigkeit in Saarlouis unter die Lupe. In einem Vortrag über gusseiserne Takenplatten wird auch Regionalgeschichte anschaulich. Im Dokulive-Format wird präsentiert, wie vor 70 Jahren mit der Verkündung des Schuman-Plans der Grundstein für die heutige EU gelegt wurde. Oder im Rahmen einer Exkursion zur Synagoge in Saarbrücken kann man das jüdische Leben an der Saar kennen lernen.

Neben den Kursen für Fremdsprachen, Gesundheitsförderung und EDV finden sich viele mit neuen Themen oder neuen Unterrichtszeiten: So stehen Japanisch oder Türkisch auf dem Plan. Englisch-Kenntnisse für den Beruf kann man jetzt auch in der Mittagspause wiederauffrischen. In drei Workshops werden Knowhow und Hilfestellungen vermittelt, um Angehörige zuhause zu pflegen. Senioren können mit den neuen Medien vertraut machen oder einüben, wie sich auch alltägliche private Aufgaben mit Hilfe von PC-Anwendungen vereinfachen lassen.

Das Programmheft mit allen Angeboten der VHS Saarlouis liegt an vielen zentralen Stellen, z. B. in der Tourismus-Info am Großen Markt in Saarlouis, den Saarlouiser Buchhandlungen oder im gesamten Landkreis in den Zweigstellen der Kreissparkasse zum Mitnehmen bereit. Bei allen Veranstaltungen sollte man sich nach Möglichkeit vorher anmelden. Das ist ganz einfach online, per E-Mail oder Telefon möglich, per Post oder Fax und auch direkt in der VHS-Geschäftsstelle im Theater am Ring.