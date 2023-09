Angebot richtet sich an Pädagogen aus dem Ausland „Ich habe lange nach solch einem Kurs gesucht“ – VHS Saarlouis bietet Deutsch-Kurs für pädagogische Fachkräfte

Shefaa Abulhawa hat einen Wunsch: „Ich möchte wieder als Lehrerin arbeiten.“ Sechs Jahre lang war sie als Arabisch-Lehrerin in Jordanien und in Syrien an einer gymnasialen, staatlichen Schule tätig. Aber dann kam der Krieg und damit 2016 die Flucht nach Deutschland. Seither fehlt der 38-Jährigen ihr Beruf.