„Be(t)reutes Wohnen“ Komödie in drei Akten hält Verwechslungen bereit

Als zwei rüstige alte Herren am demografischen Wandel verdienen wollen und sich dazu ein größeres Haus anmieten, um daraus eine gewinnbringende Rentner-WG mit betreutem Wohnen zu machen, kommt es zu vielerlei Verwechslungen, Verwicklungen und Verwerfungen. Aufgeführt werden Vorstellungen am Freitag und Samstag, 8. und 9. März, im Kulturhaus Überherrn sowie am Samstag, 16. März, im Saarlouiser Theater am Ring. Beginn jeweils 20 Uhr.