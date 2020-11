Eilantrag scheitert : Gericht weist AfD-Antrag gegen Maskenpflicht zurück

Saarlouis Zwei AfD-Kreistagsmitglieder in Saarlouis haben gegen die Maskenpflicht auf den Sitzplätzen des Kreistages geklagt. Die Saarlouiser Verwaltungsrichter wiesen den Eilantrag jedoch ab. Inzwischen hat die Partei Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt.

Gilt auch auf den Sitzplätzen in den Gremien des Saarlouiser Kreistages die Maskenpflicht? „Ja“, hat das Saarlouiser Verwaltungsgericht am Dienstag beschlossen: Hintergrund ist ein Eilantrag von zwei AfD-Kreistagsmitgliedern, die gegen die Maskenpflicht an den Sitzplätzen geklagt hatten und vom Landrat des Landkreises, Patrik Lauer, ein „sanktionsfreies Dulden“ des Nichttragens eines Mund-Nasen-Schutzes forderten.