Saarlouis Sie sind freiwillig im Einsatz für ihre Nächsten

In seinem Jahresbericht erläuterte Zwetsch die Intensität des vergangenen Jahres. Auch wenn die Einsatzzahlen mit 196 eine Minderung um 19 Prozent aufweisen, blieben die geleisteten Stunden mit knapp 26 000 Stunden gleich auf. „2023 mussten durch unsere Einsatzkräfte vier Großbrände abgearbeitet werden. In den 196 Einsätzen konnten insgesamt 46 Personen gerettet werden, für sechs Menschen kam unsere Hilfe leider zu spät“, formuliert Zwetsch in seinem Bericht. Hierin ging er auch auf einige größere und spektakuläre Einsätze ein, wie beispielsweise den Brand der Wohnhäuser in der Mühlenstraße oder einen schweren Verkehrsunfall auf der B 51 neu.