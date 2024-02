Fantastische Reise mit Jim Knopf, Bastian und Momo Galerie führt nach Phantásien und mehr

Info

Die Öffnungszeiten der Ludwig-Galerie sind wie folgt: dienstags bis freitag von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr; samstags, sonntags und an Feiertagen von 14 bis 17 Uhr. Geschlossen ist die Galerie jeweils montags sowie am Donnerstag, 8. Februar, nachmittags, an Fastnachtsdienstag, 13. Februar, an Karfreitag, 29. März, am Mittwoch, 1. Mai, und am Donnerstag, 9. Mai.

Weitere Informationen gibt es direkt bei der Ludwig-Galerie Saarlouis, Tel. (0 68 31) 6 98 98 11, oder im Internet:

www.saarlouis.de/ludwiggalerie">