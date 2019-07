Polizei sucht nach vermisstem Saarlouiser : Wer weiß, wo sich dieser Mann aufhält?

Saarlouis 66-Jähriger könnte mit Auto unterwegs sein.

Die Polizei in Saarlouis sucht dringend nach einem vermissten Mann. Bei dem 66-Jährigen handelt es sich um Wolfgang Kaas. Er ist seit Dienstag (23. Juli), neun Uhr, verschwunden. Er ist zuletzt nahe des Seniorenzentrums in der Bahnhofsallee gesehen worden. Danach verliert sich seine Spur. Die Ermittler sind deshalb so eilig, weil der Vermisste Medikamente braucht. Er ist 1,90 Meter und wiegt 85 Kilo und hat eine Glatze. Er trug Jeans, T-Shirt und eine Malerkappe. Möglich sei, dass er mit einem weißen Mietwagen, Marke DB, Typ C 180, Kennzeichen M-RC 8959 weggefahren ist, teilt ein Behördensprecher schriftlich mit.