Saarlouis Vermeintlicher Feueralarm in Bankfiliale am Großen Markt

Ein vermeintlicher Feueralarm in einer Bankfiliale am Großen Markt in Saarlouis hat am Mittwochmorgen für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Demnach hat gegen 9.55 Uhr die Brandmeldeanlage in der Filiale der Kreissparkasse am Großen Markt einen Alarm abgesetzt. Daraufhin rückten sowohl der Löschbezirk Innenstadt als auch Lisdorf mit vier Fahrzeugen und insgesamt 21 Einsatzkräften aus, wie die Feuerwehr auf SZ-Anfrage mitteilte.