Kulturpreis Ein Abend, der Besonderes bot

Bereits seit 1993 vergibt der Verein KommKultur im SBS alljährlich den Kulturpreis und viele Jahre auch die Kulturzitrone. SBS erinnert an die Anfänge vor 40 Jahren im Selbstverwalteten Betriebshof Saarlouis, der längst abgerissen ist und einem Parkplatz gewichen ist. „In diesem Jahr verzichten wir erneut auf die Kulturzitrone und zeichnen dafür wieder zwei Kulturpreisträger aus“, kündigte Moderator Justin Hayo, auch SBS-Geschäftsführer, gleich zum Auftakt der Veranstaltung im vollbesetzten Festsaal des Theaters am Ring an. Und die Zuschauer erwartete eine Neuerung im Programmablauf.