Kassen zahlen nicht für begleitende Behandlung : Saarlouiser Musiker kämpft um erträgliche Chemotherapie

Saarlouis/Dillingen Eigentlich gehören Bühne und Gesang für Gustl Mansion von der Band „The Silver“ zum Leben dazu. Doch das ist aufgrund seiner Krebserkrankung nicht möglich, zumal dem 66-Jährigen die Chemotherapie schwer zu schaffen macht. Appetit und Gewichtszunahme bringt ihm eine ergänzende Behandlung. Doch die versetzt ihn und seine Ehefrau in eine schwierige Lage.

Zwei Mal pro Jahr ist August „Gustl“ Mansion immer mit seiner Band auf dem Beckinger Fußballgolf aufgetreten, um ihre Gage krebskranken Kindern zu spenden. Doch nun ist an Auftritte mit Rocksongs und Oldieliedern vor Publikum nicht zu denken, an Singen schon gar nicht. Mansion ist froh, dass er sprechen kann und wieder mehr als 70 Kilo wiegt. Und doch hat er ein Ziel. „Meine große Hoffnung ist, dass ich wieder mit der Band auftreten und mit meinen Töchtern singen kann“, sagt er mit leiser Stimme.

Auftreten und singen, das gehört für den Frontmann und Gitarristen der Band „The Silver“ eigentlich zum Leben dazu. In den 80er Jahren hat er im Ludwigsparkstadion vor 30 000 Leuten „Super FCS“ gesungen, nach der Band „The Grafities“ in den 90ern folgte die Oldieband „The Silver“, mit der unter anderem regelmäßig bei der Dillinger Herbstsause auftrat und mehrfach die Aktion auf dem Beckinger Fußballgolf anging. Auch als Karnevalsprinz von der HKG Heusweiler ist er bekannt.

Doch im Frühjahr hat den 66-Jährigen eine folgenschwere Diagnose ereilt: Adenokarzinom in der rechten Lunge, mit Metastasen am Herzbeutel und Pankreasschwanz sowie Lymphknotenbefall. Krebs also. Seitdem unterzieht er sich einer Chemo- und Immuntherapie in einer Heidelberger Klinik. Der Schock saß auch für seine Ehefrau Andrea und die drei Kinder tief – erst recht, als auch noch die Nebenwirkungen der Chemotherapie kamen. „Gustl hatte sehr schlimme Nebenwirkungen, er konnte nach den Chemos tagelang nichts trinken und nichts essen“, erinnert sich Andrea Mansion. Sorgen hat ihr der starke Gewichtsverlust bereitet, vor der Chemotherapie habe ihr Mann 86 Kilo gewogen, dann nur noch 65 Kilo.