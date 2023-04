20. Geburtstag von Cassiopeia Saarlouis Zum Abschluss der Feier kommt die „Prinzessin“

Zehn Tage lang hieß es in Saarlouis „Sterne gucken“. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Astronomievereins Cassiopeia hatten im Theater am Ring nicht nur Gernot Meiser und Pascale Demy unter dem Motto „The World at Night“ mit ihrem Planetarium in Saarlouis Station gemacht. Der Verein hatte zudem zahlreiche Veranstaltungen organisiert. Eine ganze Woche war vollgepackt mit Events.