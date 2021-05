Ein Weg durch den Förder-Dschungel : Hilfe bei energetischer Gebäudesanierung

Kreis Saarlouis Verbraucherzentrale klärt bei Online-Vortrag mit Chat für Fragen über Fördermöglichkeiten auf.

Online-Vorträge zum Thema Fördermittel für energetische Gebäudesanierung bietet die Verbraucherzentrale am Donnerstag, 27. Mai, und am Dienstag, 1. Juni, an. Die Veranstaltung beginnt jeweils um 18 Uhr und dauert zirka eine Stunde, teilt die Verbraucherzentrale mit. Anschließend können die Teilnehmer noch 15 bis 30 Minuten ihre Fragen im Chat stellen.