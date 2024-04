Michael Karl Hoen im Interview „Neues auf einer größeren Spielwiese“ für den Verband der heimatkundlich-historischen Vereine Saarlouis

Sein zehnjähriges Bestehen feiert der Verband der heimatkundlich-historischen Vereine Saarlouis (VHVS) an diesem Montag, 29. April. Als Teil der jährlichen Mitgliederversammlung lädt der Verein für diesen Tag, 18 Uhr, ins Studio des Theaters am Ring in Saarlouis ein. Die Mitgliedsvereine stellen sich dann in einer kleinen Ausstellung vor. Vorab hat sich die SZ mit dem Vorsitzenden des Verbands, Michael Karl Hoen, unterhalten.