Beaumarais Für souveränes Auftreten und mehr Lebensfreude

Wie so oft, wurde auch bei Vera Linnenweber eine erfolgreiche Geschäftsidee aus der Not heraus geboren: „Ich war in einem internationalen Konzern beschäftigt, verlor aber dort meinen Arbeitsplatz. Daraufhin gründete ich eine Eventagentur, die aber nicht so richtig lief“, erinnert sie sich an die Anfänge. Geblieben ist davon nur der Name ihrer Firma „eVentera“, als Kombination aus dem Wort event für besonderes Ereignis und ihrem Vornamen.