Zum zweiten Mal auf der Vauban Insel Techno-Festival Vauban Vibes auch 2024 wieder in Saarlouis

Das besondere Flair, in das die Vauban Insel bereits 2023 zum ersten Mal getaucht ist, kommt in diesem Sommer wieder zurück. Am Samstag, 7. September, verwandelt sich die Saarlouiser Festungsanlage erneut in einen bunten und pulsierenden Ort, der elektronische Beats versprüht. Veranstaltet wird das Festival von der Kreisstadt Saarlouis in Kooperation mit dem Saarlouiser Verein Booteam, der aus der Initiative für mehr Selbstliebe „Big Booty – Stay Funny“ entstanden ist und genau diese Mission mit Techno-Beats kombinieren will.