Zum ersten Mal in Saarlouis Glühwein und Hausgemachtes bei Adventsumtrunk auf der Vauban Insel

Zum ersten Mal findet in Saarlouis ein Adventsumtrunk auf der Vauban Insel statt. Am Samstag, 2. Dezember, verwandelt sich die Insel von 14 bis 21 Uhr in einen kleinen Weihnachtsmarkt, auf dem es neben Winzer-Glühwein und Kakao auch Rostwurst, Eintöpfe und Crêpes sowie selbst gemachte Produkte und Geschenkideen zu Weihnachten gibt.